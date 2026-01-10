快訊／午後變天！8縣市低溫特報「跌破10度」

記者柯美儀／台北報導

今日下午又有一波冷氣團南下，各地氣溫驟降，中央氣象署於10時40分發布低溫特報，提醒今晚至明上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

低溫特報縣市。（圖／氣象署）

＊黃色燈號：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣

氣象署表示，今日輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，中部以北及宜蘭普遍為9至11度，南部及花東為12至15度，局部空曠或近山區河谷氣溫則更低一些，高雄以北及宜、花、金、馬都有10度以下低溫出現的機率，但白天氣溫稍回升，預測北部及宜蘭高溫約19度，中南部及花東為20至23度，西半部日夜溫差大。

氣象署指出，今晚大陸冷氣團南下影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；降雨方面，西半部大多為晴到多雲，東半部為多雲，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島偶有零星降雨，但要留意下半天起東北風增強，中層雲量也增多，西半部山區水氣亦逐漸增加，有零星降雨的機率，若水氣與氣溫配合，2500公尺以上高山可能有零星降雪或下冰霰的機率。

