快訊／半夜尿尿摔大排！6旬男詭死新竹空軍基地旁水溝 死因曝光

記者羅欣怡／新竹報導

新竹空軍基地旁的大排水溝，9日上午有民眾發現一具男屍面朝下趴在水溝中，消防局獲報到場時，男子已經明顯死亡，確認身份為60歲的黃男。今（12日）檢察官會同法醫進行解剖，確認死因為溺斃，遺體發還家屬。

60歲男子在路邊排泄，摔進排水溝中。（圖／翻攝畫面）

新竹市消防局9日上午11時27分許，接獲警方通報，指出空軍基地旁一處大排水溝一名男子面部朝下，趴在溝中無動靜，警消到場後立即協助將患者脫困，但評估後男子已經明顯死亡。

初步調查，死者為年約60歲的黃姓，疑似半夜在大排旁排泄，但因路邊石墩太矮，黃男因此摔落大排。黃男被發現時面部朝下，趴臥在高度約2公尺、水深約10公分的大排水溝中。經解剖確認死因為溺斃，遺體發還給家屬。

更多三立新聞網報導

獨家／解嚴後第2件！8旬婦悶殺腦麻兒「總統特赦」辯護律師：折衷的慰藉

為工作隆乳！外拍女模整成「大小奶」還被當廣告宣傳 求償267萬結果曝

媽媽就在旁邊！噁男借宿伸魔爪「隔褲抓鳥」9歲童崩潰 拒和解下場慘

「林叨」遭爆懷8寶！大兒生日曾許願：希望媽媽不要再生了 網鼻酸

