快訊／卓不副署《財劃法》！藍白通過譴責案

▲立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院長卓榮泰卻不副署，引發在野黨不滿，立法院今（2）日通過決議案，對卓榮泰提出嚴厲譴責。（圖／記者葉政勳攝，2025.12.15）

[NOWnews今日新聞] 立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院長卓榮泰卻不副署，引發在野黨不滿，立法院今（2）日通過決議案，對卓榮泰提出嚴厲譴責。此外，國安會祕書長吳釗燮在擔任外交部長期間，助理涉及共諜案，在野黨要求吳釗燮到立院報告，但吳釗燮卻屢次缺席，院會也通過決議，要求吳釗燮自行請辭。

根據民眾黨提案，「依《憲法》第五十三條，行政院為最高行政機關，行政院院長對整體施政成效應負責任，惟卓榮泰自任行政院院長一職以來，對黨權權力對人民基本權益之保障，未遵憲政分權，破壞權力分立與制衡之民主原則，造成黨政混局、朝野對立、民心不安，社會動盪，迄今難以止歇。為維護國會尊嚴、民意監督、捍衛國家憲政體制，對行政院院長卓榮泰提出嚴厲之譴責案，正告卓榮泰院長：『國家利益永遠遠高於政黨利益，政黨利益永遠不能凌駕於人民的利益』，以期將國家還給人民，重回正軌的憲政秩序。」

另一提案全文，「國家安全會議吳釗燮秘書長自行請辭下台，負起應有之政治責任，以符合責任政治之基本原則。」

