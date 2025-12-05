快訊》卓揆8連敗！「59：50」財劃法覆議案遭藍白多數否決

行政院提出財劃法覆議案，在藍白多數下，一如預期遭到否決。 圖：翻攝自國會頻道

[Newtalk新聞] 行政院日前針對立法院通過的新版「財政收支劃分法」提出覆議，立法院今（5）日進行覆議案投票，最終在國民黨、民眾黨多數下，行政院覆議失敗，而今日的覆議案已經是行政院長卓榮泰第八次提出覆議，過去包括國會擴權法案、憲訴法修正等，如今再度以失敗收場。

鍾佳濱表示，接下來在野黨代表一定會說，卓榮泰的行政院把覆議當兒戲，他誠懇指出，在野黨把立院當作馬戲團，把自己當當猴子在耍，本屆在野黨立委非常不認真，對法律框架完全不在意。

民進黨團強調，財劃法一年三修，倉促上路、條文窒礙難行，行政院依法移請覆議，但藍白兩黨至今不願承認一年三修財劃法的錯誤與荒謬，更不敢面對制度後果。不敢面對錯誤，就是最大的不負責任。

國民黨立委賴士葆批評，卓榮泰把覆議當兒戲，簡直瞧不起立法權，今天覆議案絕對不會通過。他也提到，明年度總預算至今沒有付委，是因為軍人加薪300億，立院通過的法律政院卻不編列預算；政院版的財劃法也遲至立院修正後才提出，才導致法案原地打轉。因此，為了捍衛中華民國的憲政體制正常運作，覆議案一定要投反對否決。

民眾黨立委張啟楷指出，今天是撥亂反正、捍衛各縣市地方補助款的保衛戰，要把這個錢救回來，民進黨的很多指責，但都沒看到地方的錢全部被砍，小孩子學童營養午餐、基本教育經費都被砍，等一下有很多民進黨被提名選下一屆縣市長的立委，看他們是要支持卓榮泰砍地方的錢嗎？是幫人民爭福利，還是站在砍地方補助的那一邊。

最後投票表決結果，反對覆議案59票，支持覆議案50票，在藍白多數下，一如預期，行政院提出的財劃法覆議案不通過。

