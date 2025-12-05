快訊／卓榮泰八連敗！財劃法覆議案再遭否決
[NOWnews今日新聞] 立法院11月14日三讀通過《財劃法》部分條文，行政院以修法有窒礙難行之處，除了自行再另外提政院版本外，也在11月27日提出覆議案，移請立法院覆議。立法院今（5）日召開全院委員會，在藍白人數優勢下，否決覆議案，這是行政院長卓榮泰第八度覆議失敗。
《憲法》增修條文規定，行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。
過去7次包括國會改革、藐視國會罪、《憲法訴訟法》、《選罷法》、114年中央政府總預算、《財劃法》與《警察人員人事條例》，但都遭到立法院否決退回。
今天覆議案投票結果，出席立委109人，反對覆議、贊成原決議59人，贊成覆議、反對維持原決議50人，包括院長韓國瑜、原民立委高金素梅、民進黨立委許智傑與民眾黨立委林憶君未投票。
