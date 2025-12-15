快訊》卓榮泰拍板「不副署」：我願成護憲鬥士 斥立法院「一院獨裁」

行政院長卓榮泰召開記者會，宣布以「不副署」的方式來制衡立法院。（圖片來源／胡智凱攝影）

為解決行政立法之間的憲政僵局，總統賴清德本（15）日上午在總統府與行政院及考試院進行國政茶敘。儘管立法院長韓國瑜拒絕出席，但賴清德強調，為維護國政推動，行政院、考試院乃至於各部會都應在合憲基礎下進行各項法案，確保憲政體制完整。

隨後，行政院長卓榮泰下午召開「捍衛憲政秩序行政院記者會」，確定採取「不副署」的方式，卓榮泰表示，這是行政院對立法院的制衡作為。他在會中痛斥藍白掌控的立法院是「一院獨裁」，還稱如果被一個毀憲亂政的國會跟政黨提起不信任案，那將是他畢生的民主勳章，他願意成為護憲鬥士。

廣告 廣告

賴清德舉辦國政茶敘，點名韓國瑜沒出席

本日國政茶敘中，賴清德致詞時表示，立法院在去年通過了《立法院職權行使法》，由總統、行政院以及監察院提出釋憲，後經司法院大法官憲法法庭宣告部分條文違憲；之後《憲法訴訟法》修正案及相關人事僵局，導致憲法法庭實務運作受限，立法院後續又推出許多法案，特別是近日的《財政收支劃分法》以及公教退撫法律修正案，行政院及考試院均有表達不同的意見與看法。

賴清德強調，身為總統負有保護憲政秩序之責任，也負有推動國家政策推展之重責大任，本欲利用《憲法》第44條召開院際協調會，後來從善如流循立法院韓國瑜院長建議改為院際茶會，雖然韓國瑜院長還是沒有辦法出席，但茶會仍要順利進行。

在與會者綜合發言後，賴清德表示，為促進院際之間溝通協調、維護國政推動的順利進行，針對立法院的《財政收支劃分法》及通過的各項法案，行政院、考試院及相關部會都應在合憲基礎下進行，確保憲政體制完整，這是最主要的目標。

卓榮泰火力全開：立法院一院獨裁

繼總統召開國政茶敘後，行政院長卓榮泰下午召開「捍衛憲政秩序行政院記者會」，會中宣布採取「不副署」之方式來制衡立法院，並且對在野黨火力全開。卓榮泰表示，他上任以來持續努力跟在野黨及立法院長韓國瑜溝通，「但所有的努力都沒有一件完成，就算跟韓國瑜談好的後續工作也沒有一件可以如願。」

「甚至在談好的時程之前，立法院就會突然爆發突襲行動，就像這次財政收支劃分法一樣」，卓榮泰因此痛斥：「對我來說，已經深感無奈，對所有的國民來說，也認為這樣的狀況長期下去，行政權將一而再、再而三被削弱，國家的憲政體制將體無完膚、五院體制形同虛設，立法院就是一院獨大、一院獨裁！」

卓榮泰接著感慨：「什麼叫獨裁？獨裁就是一個人或者一個院做了任何決定，但卻沒有辦法來制衡跟救濟；像現在的立法院做，我們認為違憲，但已經沒有憲法法庭可以裁判；就算我們提出覆議，但立法院連報告都不讓我們去報告；立法院連討論過程都不需要就可以逕付表決，這就是違背民主，這個才叫做獨裁，就是立法的獨裁！」

藍白若提倒閣，卓榮泰：將是我畢生的民主勳章

對於在野黨抨擊行政院不副署就是獨裁，卓榮泰回應：「立法院一院獨大，從擴權到搶錢，到今天破壞憲政體制，而行政院今天提出不副署，立法委員有意見，可以還是依據憲法增修條文提出不信任案來倒閣，所以這個不叫行政院的獨裁，因為有後續的救濟。」

卓榮泰話鋒一轉，稱提出不信任案是憲法賦予國會的救濟機制，同樣的不副署也是憲法賦予行政院的救濟機制，「我個人表示，身為行政院長，如果我被一個毀憲亂政的國會跟政黨提起不信任案，那將是我畢生的民主勳章，我願意成為護憲的鬥士，我願意勇敢與國人站在一起，走上這一條護憲護國的道路。」

綠營黨務人士細數：眾多法界及學者認同且合憲

行政院針對具高度違憲疑慮法律擬採取不副署、不執行的作法，綠營黨務人士指出，此舉已經獲得法律界人士與憲政學者接連出面說明制度原理，例如律師黃帝穎在臉書上指出，卓榮泰院長不副署並非首例，1991年行政院長郝柏村「不副署」時任總統李登輝任命蔣仲苓的人事令，是閣揆行使不副署權的憲政首例，如今卓榮泰不副署違憲惡法且憲法法庭比起1991年更是遭嚴重癱瘓，因此比起當年郝柏村更有不副署正當性。

綠營黨務人士指出，律師林智群也發文表示，藍白最近兩年拼命違憲，侵害其他院的憲法權力，包括刪除監察院九成六業務費、延宕考試院人事、兩度拒絕大法官提名癱瘓憲法法庭、通過違憲擴權法案，以及以法律案包裝增加預算、侵害行政院編列預算權。他痛批，行政院隱忍多時之後才拒絕副署，反遭多次違憲的藍白指控，質疑藍白何來立場？

綠營黨務人士續指，警察大學教授陳錫平表示，總統不應被迫公布依其合理確信為違憲的法律案，且親手使違憲的法律案生效。他強調，維護自由民主憲政秩序是所有憲法所設置機關的義務，憲法機關行使憲法賦予之權限，不得違背憲法賴以存立的基本原則；上述憲法機關忠誠義務，構成總統法律公布權責的內在界限，而行政院院長的副署權責，亦同此理。

對於藍白指控政府獨裁的說法，綠營黨務人士指出，美國聖湯瑪斯大學教授葉耀元也給出評論，獨裁的前提是行政權可完全忽略立法權，但立法院仍握有倒閣選項。葉耀元認為，藍白不去行使憲法賦予的權力，卻不斷操作獨裁指控政府獨裁，可見其不想放棄以選上的立法委員的身分，甚至擔心立院重選會輸。他並強調，從法律的角度來說，藍白真的沒有什麼解套方式，他們唯一能做的僅剩帶風向而已。

(原始連結)





更多信傳媒報導

不敵需求下降壓力 德國福斯16日起德勒斯登工廠停產88年來首見

投資教育培育竹縣人才 115年教育預算突破201億 創歷史新高

市府說明騎樓整平推動進度 強調以實際成果回應市民期待

