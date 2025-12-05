快訊》卓榮泰提覆議第8度遭否決 藍委嘲諷「覆議失敗院長」

行政院長卓榮泰第8度覆議失敗，遭藍委譏諷為「覆議失敗院長」。（圖片來源／行政院提供）

行政院針對「再修版」財劃法提出覆議案，這是閣揆卓榮泰上任1年半以來的第8次覆議，立法院本（5）日進行表決，結果以59票反對覆議、50票贊成覆議，最終第8度否決覆議案。

國民黨立委賴士葆嘲諷卓榮泰是「覆議失敗院長」，並稱其每次提覆議都會被立法院甩耳光回去。民進黨立法院書記長陳培瑜則批藍白修惡財劃法，造成舉債5千億，形同把下一代當成人肉信用卡。

卓榮泰覆議8次均失敗，藍委嘲諷：覆議失敗院長

立法院本日上午針對行政院覆議案進行表決，表決結果顯示，59位立委反對覆議案，50位立委支持覆議案，反對多於支持，最終覆議失敗。國民黨立委賴士葆譏諷道，行政院長卓榮泰應該要叫「覆議失敗院長」。

賴士葆嘲稱，卓榮泰只要看到不喜歡的法案，他就提復議，每提覆議必敗，一定被否決，今天已經第八次覆議案，所以卓榮泰等於創造中華民國憲政史上提覆議最多的院長，所以講他是一個覆議院長，應該再加兩個字：「覆議失敗院長」。

賴士葆說：「卓榮泰把覆議當兒戲、把覆議當吃飯。這什麼意思？就是看立法院沒有、就是瞧不起立法院。當然我們立法院就要反擊回去，立法院就把他甩一個耳光回來，所以很清楚看到，他每一次覆議都被打耳光，每次結果都是如此。」

陳培瑜批藍白：把下一代當人肉信用卡

針對藍白再一次用人數優勢否決行政院覆議案，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜表示，這是在戕害國家財政紀律，更把下一代推進負債深淵，因為藍白一年之內硬推兩次自己的財劃法版本，但從頭到尾不理專業，也不理行政院早就準備好的完整版本，去年還鬧出連公式都寫錯的烏龍，卻照樣三讀通過，現在又想要大家替他們的錯誤買單。

陳培瑜續指，更嚴重的是，藍白兩次修法合計要逼中央政府多舉債5千多億，已經逼近公債法的舉債上限，換句話說，藍白是在把「地方綁樁的政治利益」，丟給「全國納稅人的錢」來付，並把財劃法從平衡城鄉發展的工具，改造成藍白分贓、拼選舉的提款機。

「更荒謬的是，藍白今天不只要否決覆議，還阻擋行政院長進議場」，陳培瑜痛斥：「藍白拒絕聽專業、拒絕面對數字，卻天天指控別人黑箱。真正的黑箱，是藍白在議場裡關起門來分錢，卻要全國人民在門外埋單。歷史會記得：是誰選擇為了政治算計，把國家財政綁死，把下一代推去當人肉信用卡。」

