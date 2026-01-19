快訊／南亞科股價飆漲 法說會曝「這件事」
財經中心／廖珪如報導
記憶體龍頭南亞科技（2408）今（19）日公佈 2025 年第四季自行結算合併財務報告。受惠於 DRAM 平均售價（ASP）季增超過三十位數百分比，以及銷售量季增低十位數百分比，公司第四季營業收入達新台幣 300 億 9 千 4 百萬元，較上季大幅增加 60.3%。
在獲利結構上，第四季營業毛利為新台幣 147 億 5 千 9 百萬元，毛利率 49.0%，較上季顯著改善 30.5 個百分點；營業淨利率亦提升至 39.1%。單季稅後淨利為新台幣 110 億 8 千 3 百萬元，單季每股盈餘（EPS）達新台幣 3.58 元。累計 2025 全年營收為 665 億 8 千 7 百萬元，全年稅後淨利 66 億 3 百萬元，每股盈餘為 2.13 元，截至年底每股淨值為 54.99 元。
大幅調升 2026 年資本支出：500 億預算衝刺先進製程與新廠佈局
針對產能建置與技術研發，南亞科董事會原通過 2025 年資本支出預算上限為 196 億元，實際支出 134 億元，剩餘之 62 億元將遞延至 2026 年執行。值得關注的是，公司預計 2026 年資本支出將倍增至約新台幣 500 億元（尚待董事會決議），展現積極擴產企圖心。
在技術發展上，10 奈米級第三代製程（1C）、第四代製程（1D）與客製化專案皆如期進行；新廠則預計於 2027 年年初開始裝機，以提供具競爭力的下一世代記憶體解決方案。產品線方面，128GB DDR5 RDIMM 5600/6400 已通過功能性測試，Mono-die 速度達 7200Mb/s，同時持續優化 DDR4 與 LPDD4 供應，以滿足消費市場需求。
2026 全球 DRAM 市況展望：產能受限與 AI 需求引發結構性缺貨
展望 2026 年 DRAM 市場，南亞科預期在 AI 與一般伺服器的雙重驅動下，需求將持續強勁。由於供應商優先優化產品組合以滿足關鍵客戶，且預估 2026 年至 2027 年上半年新增產能有限，包含 DDR5、LPDDR5、DDR4、LPDDR4 及 DDR3 在內的多種產品預期將持續缺貨。
終端應用需求全面回溫：高頻寬與高密度 DRAM 滲透率持續擴展
在需求端方面，高頻寬與高密度 DRAM 將持續從雲端擴展至邊緣 AI 應用、伺服器： 對 HBM 與傳統 RDIMM 的需求增幅顯著、PC 與手機： 隨著規格升級，DRAM 搭載量持續提升、消費型電子： 多樣化的終端應用對 DRAM 維持穩健需求。
