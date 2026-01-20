快訊／南亞科驚爆500億資本支出創天量 官方突發重訊：尚待董事會核定

財經中心／程正邦報導

國內記憶體大廠南亞科技（2408）今（20）日成為市場焦點。隨著 DRAM 報價上揚帶動公司走出虧損陰霾，媒體披露南亞科 2026 年（民國 115 年）資本支出將豪擲新台幣 500 億元，寫下史上新高紀錄。對此，南亞科晚間火速發布重大訊息澄清，強調該預算數字仍須經董事會正式核准後方能定案，實際金額將以未來公告為準。

財報大躍進：告別連兩年虧損，2025 年 EPS 2.13 元

受惠於全球人工智慧（AI）浪潮帶動伺服器及終端設備對 DRAM 需求激增，加上產品平均售價（ASP）強勢反彈，南亞科產能已趨於滿載。根據最新財報顯示，南亞科 2025 年每股稅後純益（EPS）達 2.13 元，成功扭轉連續兩年的虧損困境，營運重回增長軌道。

南亞科（2408）Q4獲利噴發，EPS3.58元創五年新高！受惠AI排擠產能，DRAM報價看漲七成。公司豪擲500億拚10奈米與3D堆疊，搶攻邊緣AI商機。外資大摩上修目標價至298元。（AI製圖）

500 億支出計畫：重砸新廠，投資額驚人翻倍

針對媒體報導「2026 年資本支出上看 500 億元」一事，雖官方表示尚待董事會通過，但若此規模成真，將較 2025 年實際支出的 134 億元大幅成長約 2.7 倍。

這筆天量資金預計流向兩大關鍵領域：

* 七成投入基礎建設：約 350 億元將優先用於新廠的廠務系統與無塵室建設，為次世代製程產能做準備。

* 三成採購先進設備：其餘資金則用於引進高端生產設備，藉此強化技術競爭力並提升良率。

官方重訊澄清：一切以董事會公告為準

針對資本支出引發市場熱議，南亞科在今日的重大訊息中明確表示：「媒體報導所述之預估資本支出，實際金額仍需待董事會核准後才能確定。」此舉旨在穩定市場預期，並確保財務資訊揭露的合規性。

記憶體大廠南亞科（2408）13日發布重大訊息公告，為因應營運需求及提升產能競爭力，公司正式通過採購案，斥資新台幣16.29億元取得一批廠務設備。這項大手筆的設備採購計畫，顯示出南亞科對於未來市場需求與技術升級的積極布局，消息一出隨即引發科技產業與法人圈的高度關注。（圖／翻攝自南亞科網站）

市場展望：南亞科能否藉擴產站穩 DRAM 鰲頭？

分析師認為，南亞科在獲利回升之際擴大投資，顯見對 DRAM 後市展望極為樂觀。隨 2026 年 AI PC 與 AI 手機進入換機高峰期，擴建無塵室將有利於南亞科在市占率競爭中搶佔先機。

