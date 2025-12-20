快訊／南西商圈無差別殺人 張文從容上頂樓影像曝光

警方約10秒後就抵達頂樓圍捕凶嫌。（翻攝畫面）

台北車站、中山站南西商圈昨（19日）晚間發生恐怖攻擊，警方追溯凶嫌張文犯案軌跡，發現他昨午連續4次縱火後，到北車扔擲煙霧彈，造成1死1傷；再返回租屋處換裝、補裝備，最後到中山站南西商圈無差別砍殺無辜民眾，造成5人受傷、2人死亡，張文犯案後跑到頂樓跳樓輕生，最後身影現也曝光了。

監視器拍下張文犯案後，從容拉開地面門栓到頂樓試圖逃逸。（翻攝畫面）

影片中可看出，張文從5樓的安全門進入頂樓逃生出口，一路上他的步伐很從容，他抵達通往頂樓的安全門後，先拉開安全門靠近地面的門栓，走到頂樓露台，前往緝凶的警方，大約10秒後就抵達安全門口，張文眼見遭到警方圍捕，跳樓畏罪輕生。

凶嫌張文從5樓往6樓逃逸，推開6樓安全門到頂樓露台。（翻攝畫面）

