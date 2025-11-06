快訊／南門市場深夜惡火！張善政：十月中剛消防安檢

桃園市長張善政針對攤商生計問題也做出說明。（圖／東森新聞）





桃園南門市場昨（5）天深夜發生嚴重火警，燃燒面積超過3000平方公尺，約三分之二的攤商都被波及，今早桃園市長張善政和桃園市議員凌濤都到現場關心，張善政針對攤商生計問題也做出說明。

張善政表示，在南門市場恢復營業前，攤位租金停收，且經發局今早將開會研議，重建之前在鄰近地區設立中繼市場，讓攤商可以在附近繼續營業，避免影響攤商生計。

張善政指出，南門市場十月中剛進行消防安檢，不應有消防疑慮，但市場外部攤商較多，是否有拉線問題還需要進一步調查。

凌濤表示，南門市場火災令大家感到惋惜，希望可以盡快重建、恢復營業。

