快訊／南韓光州「代表圖書館」工地倒塌 4人遭活埋

正在興建中的南韓光州「代表圖書館」，今（11）日在興建中的工地，突然發生倒塌事故，有4名工人受困，其中1人被救出，但情況危急。

據南韓媒體報導，位在南韓「光州廣域市」西區治平洞的「光州代表圖書館」，在當地時間今（11）日下午1點58分，傳出工地崩塌的消息，有4名在現場施工的工人們，當場遭到崩塌的鋼鐵結構活埋。

據光州市消防當局表示，4名遭活埋的工人當中，其中1名工人已被救出，但傷勢嚴重，情況危急，其餘3名工人則仍然被困。

據瞭解，光州代表圖書館是光州廣域市一座正在興建的代表性圖書館，光州市政府原本希望2026年上半年完工，並且以同年開館為目標。