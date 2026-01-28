快訊／南韓前第一夫人金建希涉收賄 一審遭判1年8個月
國際中心／蒲世芸報導
南韓政壇再度投下震撼彈！首爾中央地方法院28日判決，南韓前第一夫人金建希因涉入貪腐案，遭判處有期徒刑1年8個月。此案發生在前總統尹錫悅因宣布戒嚴、被控叛亂罪即將宣判前夕，時間點格外敏感。
法院認定，金建希收受賄賂作為交換，替相關企業提供商業便利，因此構成受賄行為。這起判決，也讓原本已深陷司法風暴的尹錫悅家族，再度成為輿論焦點。
這項裁決距離法院對尹錫悅「叛亂罪」作出最終判決，僅剩約三週時間。尹錫悅因去年宣布戒嚴，引發重大政治動盪，後續遭調查並起訴，預計在2月19日進行宣判。
