快訊／南韓前總統尹錫悅遭檢方求處死刑

南韓前總統尹錫悅出席內亂叛國罪調查庭。路透社



因為發動戒嚴，而遭到彈劾並以內亂罪起訴的南韓前總統尹錫悅，週二（13日）遭到南韓檢方正式求處死刑。

週二針對尹錫悅內亂叛亂案如何求刑的合議庭，足足開了超過11個小時，到當地時間晚間9時之後才有了結論。韓聯社報導，特別檢察官團隊週二在首爾中央地方法院刑事合議25庭舉行的結案公判中，請求法院判決尹錫悅死刑。

特檢組檢察官批評說：「緊急戒嚴事件拋棄了守護憲法及國民自由的職責，從本質侵害了國家安全與國民生存。從其目的、手段與執行形態來看，具有反國家活動的性質。尹前總統指稱作為戒嚴名目的『反國家勢力』究竟是誰，現在已清晰可見。」

他進而指責：「強行闖入國會與選舉管理委員會、企圖對媒體機構斷電斷水等行為，是憲政史上罕見、由反國家勢力造成的重大毀憲事件。」

他表示：「尹前總統並未反省其行為是否對憲法秩序與民主制度造成了重大侵害。」「他動用了理應僅用於國家共同體利益的資源，罪行極其嚴重。」

檢方指控，尹錫悅涉嫌與前國防部長金龍顯等人共謀，在並無發生戰爭、事變或與之相當的國家緊急狀態情況下，宣布違憲且違法的緊急戒嚴，以破壞憲政為目的發動暴動。

此外，他還涉嫌動員戒嚴軍與警察封鎖國會以阻撓解嚴決議，並企圖逮捕或拘禁國會議長、現任總統李在明（時任在野黨黨魁）、前國民力量黨代表韓東勛等重要人士，以及中央選舉管員會的工作人員。

