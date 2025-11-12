快訊／南韓檢察總長宣布辭職 疑遭施壓放棄上訴李在明弊案

南韓檢察總長盧萬錫放棄上訴大庄洞弊案，現任總統李在明疑似也涉入該案件。圖為盧萬錫。翻攝南韓檢察廳官網



據南韓媒體今天（11/12）報導，在排山倒海的批評聲浪中，南韓檢察總長盧萬錫今天宣布辭職，近日他放棄上訴「大庄洞弊案」，由於現任總統李在明疑涉入該案，盧萬錫的決定被外界批評，是受到政府施壓。

據《朝鮮日報》報導，代理檢察總長盧萬錫（노만석，音譯）今天宣布，將會辭職下台，將於離任儀式上，詳細對外說明近日爭議。

今年10月31日，首爾中央地方法院宣判，涉入大庄洞弊案的被告，判處4至8年不等有期徒刑，但負責該案的盧萬錫，直到11月7日午夜的最後期限，都沒有提出上訴，等於放棄繼續追究這件弊案。由於南韓現任總統李在明也被認為涉入大庄洞弊案，放棄上訴被外界批評，是受到李在明政府施壓。

今天上午，盧萬錫在上班途中，記者上前詢問：「外界要求您下台，有什麼看法」、「是否受到法務部次長李珍洙施壓，決定放棄上訴」，盧萬錫均以沉默回應，不料幾個小時後即宣布辭職。

盧萬錫最後一次對外發表立場，是在本月9日，他當時說明：「在收到大庄洞案件的報告後，也參考了法務部的意見，判斷不上訴較為妥當。」

