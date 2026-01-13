快訊／南韓檢方對尹錫悅求處死刑！ 檢察官：背棄了守護憲法的職責

南韓檢方今宣布起訴內容，向法院求處尹錫悅最高刑罰「死刑」。（翻攝自尹錫悅IG）

前南韓總統尹錫悅因過去發布緊急戒嚴，涉嫌「內亂首謀罪」遭羈押，南韓檢方今（13）日宣布起訴內容，向法院對尹錫悅求處最高刑罰「死刑」，檢察官批評尹錫悅，「緊急戒嚴事件背棄了守護憲法及增進國民自由的職責，本質上侵害了國家安全與國民生存。」

根據《韓聯社》報導，首爾中央地方法院刑事合議25庭舉行的結案公判中，特別檢察組依照「內亂首謀罪」，向法院求處尹錫悅最高刑罰「死刑」。

特檢組助理檢察官朴億洙批評表示，「緊急戒嚴事件背棄了守護憲法及增進國民自由的職責，本質上侵害了國家安全與國民生存。從其目的、手段與執行形態來看，具有反國家活動的性質。」

朴億洙還提到，「尹前總統當時指稱宣布戒嚴是為了掃蕩『反國家勢力』，現在看來，究竟誰才是反國家勢力已昭然若揭。」

