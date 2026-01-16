快訊》南韓法院對「戒嚴鬧劇」做出一審判決 前總統尹錫悅獲判5年刑期
南韓憲政史再次寫下新的一章，因為發布緊急戒嚴令、遭到國會彈劾下台的前總統尹錫悅，繼遭到特別檢察官以涉嫌領導內亂案，向法院求處最高刑責死刑後，首爾法院16日做出一審裁決，判這位前總統5年有期徒刑。
首爾中央地方法院主審法官在審理過程，同時還抨擊尹錫悅的行為，濫用總統權力、將國家公務員當成私人力量驅使。
妨礙逮捕令執行 法官認定罪名成立
首爾地方法院法官在裁決中明確指出，尹錫悅在面對司法調查時，存在明顯的「妨礙逮捕令執行」行為。在調查初期，尹錫悅多次拒絕配合司法程序，躲藏在其私人寓所內長達數週時間。當時甚至利用數百名、對其個人忠誠的「總統警衛處」成員，在寓所周邊形成嚴密保護網。此外，為了幫助前總統規避追緝，尹錫悅的支持者與安保人員，甚至刻意在外圍架設大型巴士路障、剪斷周邊設施並架起鐵絲網，與執法單位形成對峙。
法院在庭審期間，還回顧尹錫悅被警方逮捕當日情形，執法單位出動數百名警察與調查人員，趁著破曉時分展開「黎明突襲」行動。調查人員被迫繞過重重巴士路障、剪斷圍欄上的鐵絲網，並架起梯子翻牆進入其寓所。在經過激烈的僵持後，執法人員才越過層層警衛，成功進入建築內部並抓捕這位前總統。事發過後，尹錫悅依然對外宣稱，他之所以選擇配合調查、只不過是為了避免在住處內發生「血光之災」，可其自始至終堅決否認該項調查的合法性。
檢方先前詳細列舉尹錫悅的多項罪狀：
破壞憲政：動員軍警封鎖國會，試圖阻礙國會議員行使解除戒嚴表決權。
打壓民主：闖入國會、選舉管理委員會，並試圖對新聞媒體實施斷電、斷水等獨裁手段。
剷除異己：計畫逮捕並拘留國會議長禹元植、時任最大在野黨代表李在明（現任總統）、前執政黨代表韓東勳等政壇關鍵人物。
