快訊／南韓眼鏡蛇直升機飛行訓練墜毀 2駕駛OHCA搶救中

南韓1架眼鏡蛇直升機墜毀。（翻攝自韓聯社）

南韓京畿道加平郡今（9日）上午發生嚴重的軍用直升機墜毀事故。1架隸屬於南韓陸軍第15航空團的AH-1S「眼鏡蛇」攻擊直升機，在執行飛行訓練任務時，當地時間上午11時4分許意外墜落於加平郡一處。機上2名階級均為准尉的駕駛員受創嚴重，救難人員抵達時2人已無呼吸心跳（OHCA），隨即被緊急送往醫院搶救，目前情況極其危急。

據《韓聯社》報導，該架直升機是在上午9時45分起飛進行教育訓練，不料飛行約1個多小時後便發生憾事。儘管事故現場並未引發大規模爆炸或火警，但強大的撞擊力道仍造成2名飛官重傷。救災單位原本預計將傷者送往具備區域外傷中心的議政府聖母醫院，後改由分別送往抱川與南陽州的醫院進行急救，目前院方與軍方尚未正式通報死亡。

廣告 廣告

針對這起訓練意外，南韓軍方與相關單位已組成調查小組，後續將針對失事前的通訊紀錄、機體保養狀況以及是否存在氣候干擾等各種可能性展開調查，以釐清確切的墜機原因。

更多鏡週刊報導

東西鐵娘子情誼！ 義總理梅洛尼賀「親愛的朋友」高市早苗大勝

郭正亮預言「高市早苗慘了」 翻車的竟是自己！看開票崩潰：日本沒落中

曝光林宅血案「監察院6點調查發現」 黃暐瀚：得讓更多人知道