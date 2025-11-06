快訊／南韓蔚山火力發電廠坍塌 救出2人「7人遭活埋」

南韓「蔚山火力發電所」廠內塔式鍋爐坍塌。（翻攝《韓聯社》X）

南韓驚傳嚴重事故，位於蔚山南區的發電廠「蔚山火力發電所」不明原因坍塌，已知7人遭活埋，另有2人救出，詳細發生原因尚待後續釐清。

根據《韓聯社》報導，倒塌的是廠內一個將被拆除的塔式鍋爐，高達60公尺，2人獲救，但尚有7人遭埋於倒塌鍋爐塔下。

意外發生後南韓國務總理金民錫下令全力展開搜救工作。

