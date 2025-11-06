快訊／南韓蔚山火力發電廠鍋爐坍塌 7人恐被埋

2025年11月6日，南韓蔚山市一座火力發電廠發生鍋爐塔坍塌意外。圖片來源：蔚山火力發電廠



南韓蔚山市一座火力發電廠今天（11/6）下午發生鍋爐塔坍塌意外，已有2人獲救，但據信仍有7人被埋。

韓聯社報導，這起事故發生在當地時間今天下午2時7分左右（台灣時間下午1時7分），位於韓國東西電力公司蔚山火力發電廠總部，一座60公尺高的鍋爐塔倒塌。

據報導，當時鍋爐塔正進行拆除作業，至少9名工人被埋，其中2人已獲救，情況良好。

報導稱，當地消防部門正進行搜救行動，出動3輛消防車及約50名人員。

南韓總理金民錫已下令，調動一切可用資源營救被困人員。

