快訊／南韓警方突襲搜索酷澎總部！ 調查3370萬筆用戶個資外洩事件

南韓警方今晨突襲搜索酷澎總部。酷澎示意照。路透社



據南韓媒體今天（12/9）報導，南韓酷澎近日爆出3370萬筆用戶個資外洩，由於大部分南韓民眾均會使用酷澎App來購物，消息震驚社會大眾，南韓警方今天派出10幾名警員，突襲搜索酷澎總部，盼釐清案情。

據《韓國時報》、《每日經濟》等多家韓媒報導，首爾警察廳網路調查科表示，今天上午派出包括偵查組長在內17名警員，前往位於首爾松坡區的酷澎總部，進行強制搜索。

南韓警方說明：「這次的搜索行動，是為了準確掌握案情的必要措施，將基於搜索到的數位證據，調查外洩個資的犯嫌、犯案手段等事實。」

廣告 廣告

一名警方高層昨天表示：「一直到目前為止，警方都是根據酷澎提交的資料，進行相關調查」、「如果有必要，可能在各方面進行追加調查。」據悉，南韓警方已經取得用於犯罪的IP。

南韓酷澎11月29日宣布，共計3370萬筆的客戶個資外洩，其中流出的資訊包括姓名、電話號碼、電子郵件地址、寄送地址及部分訂單紀錄，酷澎強調，用戶的支付資訊、信用卡號碼或登入密碼，並沒有被外流。

更多太報報導

紐西蘭公布軍艦通行台海照 罕見曝光我軍巡防艦護航

日本F-15「滋擾」遼寧號演訓？ 日防相駁：沒收到任何通知

巫女成網紅、夜店唱聖歌、二次元僧侶參戰 南韓宗教搶人大鬥法