快訊／南韓酷澎個資外洩風暴！執行長朴大俊請辭下台 美國總部派他接任

南韓酷澎個資外洩爭議延燒多日，執行長朴大俊請辭下台。（翻攝自酷澎）

南韓電商巨頭酷澎（Coupang）今（10日）證實，由於近期發生的大規模個資外洩事件引發公眾極大關注與批評，酷澎執行長朴大俊已決定辭去所有職務，為這場風暴負起全部責任。

根據《韓聯社》報導，朴大俊執行長坦言，對事件的發生及後續處理讓國人失望，深感歉意。外界普遍認為，在事件持續擴大，甚至驚動高層後，朴大俊的請辭其實是總公司撤換的決定。

為了積極挽回顧客信任並處理眼前的內外部危機，酷澎的美國母公司已迅速指派其首席行政長（CAO）兼法務總監羅傑斯（Harold Rogers） 擔任南韓酷澎臨時執行長。羅傑斯畢業於哈佛法學院，被譽為法遵與法律領域的專家，同時也是董事長金範錫的「親信」。未來，羅傑斯的主要任務將是強化資訊安全、穩定內部組織，並全面消除顧客對個資外洩的擔憂。

廣告 廣告

南韓酷澎表示，這次由總公司直接空降高層接管，展現了重建信賴的堅決意志，並對事件深表歉意。

然而，在董事長金範錫面臨國會聽證會要求之際，指派一名未曾在南韓當地任職的外國高層擔任臨時執行長，也引發了部分人士質疑，認為此舉可能被視為試圖逃避責任。酷澎承諾將會盡全力強化資安防護，挽回大眾信賴。

更多鏡週刊報導

南韓酷澎個資爭議未止！23萬商家業績暴跌30% 開發物流系統背後藏國安風險

南韓電商酷澎掀退會潮！帳號被放淘寶賣 CEO承諾：積極研議賠償受害者

南韓酷澎「內鬼」洩3370萬筆個資！股價閃崩5% 創辦人套現5000億再起爭議