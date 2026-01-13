快訊／博愛特區驚見騎士持刀 對行人響鈴爆衝突

（圖／CTWANT）

博愛特區驚傳有人亮刀！北市警方13日上午獲報，有一對夫婦行走於斑馬線上時與一名27歲的張姓腳踏車騎士因響鈴發生口角衝突，雙方一度扭打成一團，張姓男子一氣之下竟直接掏出身上的戰術直刀恐嚇夫妻，讓路過民眾嚇壞緊急報警處理。警方獲報到場後，張男見狀也將刀械丟棄，並當場被警方逮捕。

據了解，27歲的張姓男子13日中午騎乘腳踏車行經博愛路160巷口時，對著走在人行道上的71歲周姓夫妻不斷響鈴，雙方因此爆發口角衝突，隨後周姓老翁更因此與張姓男子扭打成一團。

廣告 廣告

張男一氣之下竟直接掏出身上攜帶的戰術短刀，作勢對老夫妻揮舞，讓一旁路人經過直接嚇壞緊急報警處理。警方獲報到場後，張男見狀也緊急將手中的刀械丟棄，並當場遭警方逮捕。全案後續也依恐嚇與社會秩序維護法移送偵辦。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

宋仲基「捧香菜多力多滋」在台北街頭燦笑 蔡英文轉發大讚：選得好

在日本機場拿錯行李被報警！最慘恐「永久禁止入境」 網讚：本來就是犯罪

綠葡萄用「青提」命名遭威脅滾出台灣！基隆甜點店：不排除報警