快訊／原來是同一案！東京羽田機場搶劫未遂受害人 飛抵香港又被搶

香港上環一間換匯店門日1月30日上午發生搶案，兩名日本籍男子遭搶5800萬日圓現金。翻攝香港電台



日本東京與香港12小時內分傳巨額日圓現金搶案，據東京警視廳最新調查，羽田機場搶劫未遂的受害人，疑似搭機抵達香港後再度遭遇搶劫，兩案其實有關聯，正深入追查。

港媒最新消息指，港警在機場逮捕一名犯嫌。

日本放送協會（NHK）報導，當地時間30日凌晨，一名50多歲的男子在羽田機場第三航廈旁的停車場被噴疑似催淚瓦斯，當時男子正駕駛一輛載有約1.9億日圓（約3880萬元台幣）現金的汽車。

當時三名歹徒未得手，已搭上同夥駕駛的白色接應轎車逃離現場。受害男子告訴警方，自己從事換匯工作，歹徒未搶走現鈔，之後男子就搭機前往香港。

香港上環30日上午9點多發生搶案，2名日本籍男子搭計程車抵達一家換匯店（找換店）門口，2人帶有裝著共1.9億日圓現金的2個背包及1個行李箱，不料剛下車就被歹徒搶走其中一個背包。

受害者中的51歲男子，正是約12小時前在羽田機場遭歹徒搶劫未遂的同一名受害者。

男子在羽田機場遇搶未遂之前的兩個多小時，5名中國籍男女29日晚間在上野搬運裝有4.2億日圓（約8570萬元台幣）現金的行李箱時，遭3名歹徒噴催淚瓦斯後搶走巨款。

東京警視廳正調查，羽田－香港搶案和上野搶案是否有關聯。

