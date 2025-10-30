快訊／原定明日開案！華固央北案接待中心大火 現場傳爆炸、屋頂垮

華固總銷125億元的新店央北案「華固譽誠」，預計明日將開案，今日中午接待中心竟發生大火。（圖／讀者提供）

華固總銷125億元的新店央北案「華固譽誠」，預計本周將開案，今日中午接待中心竟發生大火。火勢在住宅高樓聳立的重劃區蔓延，大量消防車集結，具圍觀群眾表示，「保全說有爆炸，屋頂垮了！」

該案預計明日公開，沒想到今日中午卻遭祝融。現場來了不少消防車及救護車，截至中午12點半，央北重劃區仍聽得到消防車鳴笛聲。

現場民眾表示，保全說有爆炸，屋頂垮了，要大家保持距離。不確定有無人員受傷，但有拿出擔架。一旁的別墅和住宅大樓整個都被籠罩在黑煙中，恐面臨損失賠償。

「華固譽誠」為華固首度揮軍新店央北的指標案，比預期推案時間2026年Q4，足足提早了1年開案。

根據本刊之前報導，華固知情人士透露，主要是配合合建地主譽誠興業希望盡早獲利了結，因此改在今年底前一鼓作氣推出，預計11月會公開，外傳開價每坪95~104萬元。

如今接待中心全毀，何時開案成未知數。

