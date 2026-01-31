快訊／又來了！美國政府「再關門」 部分運作恐停擺

美國總統川普。（圖／美聯社）





美國國會預算大戲再度上演驚險情節。美國參議院於當地時間30日（週五）以71票對29票的壓倒性多數，表決通過了一項由總統川普（Donald Trump）大力支持的政府撥款協議，試圖避免政府停擺。

然而，儘管參議院在最後一刻完成了立法程序，但由於負責審議的另一關鍵機關——聯邦眾議院目前正處於休會期間，預計要到下個月2日（下週一）才會復會。這意味著在法案正式簽署生效前，美國政府將在這個週末陷入無可避免的「部分關門」狀態。

川普呼籲兩黨支持 參院壓倒性通過

這項撥款協議在表決前獲得了川普總統的公開背書。川普在社群媒體上呼籲共和、民主兩黨議員投下「急需的跨黨派贊成票」，以確保國防、教育、勞工及衛生等關鍵部門的運作資金。

最終參議院不負所託，順利通過了包含五項年度撥款法案的包裹方案，以及一項針對國土安全部（DHS）的短期臨時支出法案。這項短期措施將讓國會有額外兩週的時間，針對移民執法與邊境政策等爭議性議題進行協商。

眾議院「放假中」 週末面臨技術性停擺

雖然參議院已經放行，但根據美國立法程序，法案必須經由參眾兩院通過並由總統簽署才能生效。尷尬的是，眾議院議長強生（Mike Johnson）早已排定議程，眾議院目前正在休會，直到下週一（2日）才會重返國會山莊。

這導致在美國時間週五午夜現有資金到期後，聯邦政府將出現數天的資金缺口。外媒分析指出，雖然這次「關門」發生在週末，對多數公務運作的實際衝擊相對有限，但仍屬於行政上的技術性停擺，必須等到眾議院週一復會並火速通過法案後，川普總統才能簽字解決危機。

國土安全部成爭議焦點 兩週後恐再掀波瀾

這次通過的協議並非一勞永逸。為了打破僵局，參議院將爭議最大的國土安全部預算單獨拉出，僅給予短期的臨時資金延續至2月中旬。

這意味著即便眾議院下週順利通過此案讓政府「重新開門」，國會兩黨仍須在未來兩週內，就移民拘留設施、邊境圍牆資金以及執法權限等敏感議題進行激烈的攻防。若屆時無法達成共識，美國政府恐將在情人節前後面臨新一波的關門危機。

