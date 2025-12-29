快訊／又來！新北男嘴秋「張文不死、戰術恐攻」被拘提 諭令8萬元交保

社會中心／洪正達報導

黃姓男子在網上留言發動恐攻、張文不死等言論，被里港分局拘提到案。（圖／翻攝畫面）

想不到張文在北捷挑起的隨機攻擊事件至今仍有模仿者出現；屏東里港分局25日在進行網路巡邏時，在社群平台Threads上發現黃男留言「孤狼不止 張文不死」、「交流發動戰術恐攻」等話語，被警方視為已造成公眾恐慌，經蒐證後已於28日將他拘提到案，依涉犯妨害秩序、恐嚇公眾等罪嫌送辦，案經檢方複訊後，諭令8萬元交保，並須定期向指定派出所報到。

里港分局指出，黃姓男子於25日當天，在新北市租屋處登入Threads社群平台，發表標題為「張文祭奠」，內容含有「孤狼不止，張文不死」、「希望 下一個快要變孤狼的弟兄可以跟我私訊或留言，哥非常好相處，想發 動戰術恐攻也可以跟我交流」等文字訊息，內容提及推崇1219隨機攻擊事件等字眼，將犯罪者比喻成「孤狼」，合理化在台北車站隨機殺人之行為，並強調「孤狼不死」等言論，同時號召快變成孤狼之人及欲發動戰術性恐怖攻擊者可與其交流，並自稱為迷彩軍事迷，恐引發他人模仿學習及造成社會恐慌。

警方對此不敢大意，立即報請檢方署指揮偵辦，隨即鎖定犯嫌身分及落腳處，並於28日持拘票在新北市板橋區拘提黃姓犯嫌到案，並查扣其犯案所用手機1支等相關證物，全案依涉嫌刑法妨害秩序、恐嚇危害安全等罪嫌移送法辦，檢方複訊後諭令8萬元交保，並定期向指定派出所報到。

