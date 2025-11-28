快訊／又撞進楊梅休息站！23歲男「開輔駕」撞分隔島波及5車 3傷送醫

記者羅欣怡／桃園報導

同樣是楊梅休息站、又是輔助駕駛釀禍！23歲陳姓男子今（28日）下午2時5分行經國道1號南向71.3公里處（楊梅休息站），因開輔助駕駛又分心，先撞擊護欄後再撞擊停車格內之5部車肇事，共造成3人受傷，均送楊梅天成醫院診治，各車駕駛人酒測值均為0。

肇事轎車車頭幾乎全毀。（圖／翻攝畫面）

據了解，陳男車上還載另一名軍職身份的男子，當時坐在副駕駛座，陳男撞擊分隔島後，又波及休息站內的其他5台車，其中停在一輛小貨車駕駛正在車上休息，也一併被送醫。

警方呼籲用路人，駕車時應保持專注，避免因一時疏忽釀成事故，使用自動輔助駕駛並無法應付所有突發狀況，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。

