快訊／又是中山誠品！男子馬路狂奔竄入店內「暴力襲警」 遭壓制上銬

社會中心／程正邦報導

男子在中山區馬路狂奔，竄入中山誠品店內「暴力襲警」，遭壓制帶回偵辦。（圖／翻攝自Threads @kikichang0702）

自 12 月 19 日中山誠品前發生嚴重的張文隨機攻擊案後，社會氣氛高度緊繃。今（27）日晚間，該地點再度發生驚擾事件。一名情緒不穩的男子在中山商圈馬路中間逗留，隨後突然狂奔竄入中山誠品店內，甚至在警方盤查時暴力襲警。由於近期「模仿犯」不斷，現場不少逛街民眾目睹壓制過程，引發一場虛驚。

男子和警方拉扯，做出揮舞拳頭和過肩摔的動作，目擊民眾驚呼：「太恐怖了。」（圖／翻攝自Threads @perseus_220）

馬路中央詭異逗留 警上前盤查竟突衝入誠品

根據社群平台 Threads 網友上傳的現場畫面與目擊敘述，事發於今日晚間 9 時左右。當時一名男子獨自站在中山商圈的馬路中央分隔島，由於當時行人號誌已轉為紅燈，情況相當危險。巡邏員警發現後，主動引導他盡速通過馬路並預備進行關懷詢問。

沒想到，該男子在踏上人行道後，突然毫無徵兆地加速狂奔，直接竄進人潮眾多的中山誠品店內。因該地日前剛發生隨機傷人血案，警方擔心男子身藏違禁品或意圖發動攻擊，隨即緊跟衝入店內攔截。

男子拒絕警方盤查，不斷大喊：「快叫警車把我載走！」（圖／翻攝自Threads @kikichang0702）

情緒失控暴力反抗 警依「妨礙公務」現行犯逮捕

目擊民眾指出，不斷大聲咆哮並激烈掙扎。在盤查過程中，男子甚至出手推擠並揮拳襲警，嚇壞現場民眾，兩名員警隨即合力將其推倒在地並採取強力壓制。

從現場畫面可以看到，男子被盤查時情緒極度失控，不斷叫嚷：「趕快叫警車把我載走。」被壓制在地還不斷討饒：「等一下我腳扭到，我腳抽筋了」當場被員警喝斥：「搞什麼東西啊！」過程約持續 5 分鐘，最終將男子上銬帶走。

警方隨後針對該男子進行搜身，並未在其身上發現刀具或其他危險違禁品。但由於男子在公眾場所拒檢並攻擊執行公務之警員，警方已將其依「妨礙公務罪」現行犯身分帶回派出所偵辦，並將進一步釐清其闖入誠品的動機及是否有精神病史。

模仿效應陰影未散 中山商圈強化警力部署

由於張文案後續引發多起網路恐嚇及模仿事件，今日這起「誠品內壓制案」也驚動不少逛街民眾。有網友留言表示：「現在在中山看到有人跑動都會怕」、「警察反應很快，辛苦了」。

北市警局強調，針對大型交通節點與人潮聚集處，目前均有編排加強警力巡邏。對於任何可能危及公眾安全的行為，警方將採取「零容忍」態度迅速處置，呼籲民眾保持冷靜，若發現可疑人物應立即撥打 110。

