快訊／又是中山誠品！詭男衝入店遭警壓制急喊：我腳抽筋了

社會中心／周希雯報導

台北中山誠品本月19日才爆發隨機砍人案，令全台人心惶惶，社會氣氛高度緊繃。沒想到今（27日）傳出，該地點又爆出脫序事件，1名男子先在馬路中間逗留，見員警上前勸導竟加速狂奔、衝進誠品南西店，還疑似有暴力襲警的行為，當場被壓制逮捕。整個過程被現場不少民眾目睹，後續狀況仍有待釐清。

據Threads網友發文指出，今（27日）晚間到中山商圈逛街，約9時突然看到1名男子站在馬路中間，因當時行人號誌是紅燈，警方讓他通過後並打算上前盤查，沒想到對方突然狂奔、並衝進誠品南西店，「後來似乎有襲警的行為，且情緒極不穩定」，當場被壓制後約5分鐘就被警方上銬帶走。

從原PO拍下影片可見，身穿白衣的男子不斷掙扎，與警方爆發肢體衝突。後來被警方壓在牆上時，還不耐煩喊「你趕快叫警車把我載走」。直到被警方壓制在地板才求饒，「等一下我腳扭到，我腳抽筋了」，當場被警方喝斥「搞什麼啊！」後續把人帶走才結束這場鬧劇。詳細仍有待釐





