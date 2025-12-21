快訊／又是無差別攻擊！南非大規模槍擊釀9死10傷 嫌犯仍在逃

編譯林浩博／綜合報導

19日的台北砍人案震驚台灣社會，但才過了兩天，國際再傳無差別攻擊事件。據半島電視台21日報導，南非大城約翰尼斯堡以西城鎮貝克斯達爾（Bekkersdal），發生大規模槍擊，釀成至少9人死亡、10人受傷。

約翰尼斯堡驚傳無差別槍擊案釀至少9死10傷，圖為遭警方封鎖的現場。（圖／翻攝自X平台 @SARANGKing2765）

警方發布聲明稱，正在追捕犯下槍擊的嫌犯，案件發生在當地時間21日將近凌晨1點的一間小酒館，「獲報12名身分不明的嫌犯，自一輛白色麵包車與一輛銀色轎車，對著酒館客人開火，並持續對逃離的民眾隨機開槍」。

廣告 廣告

南非廣播公司（SABC）也報導，不知名的多名槍手，朝著酒館客人與街上行人開火。豪登省（Gauteng）代理警察局局長凱卡納（Fred Kekana）告訴SABC，國家層級的犯罪調查小組已抵達現場，地方與省級等單位的刑案小組也在現場，目前在蒐集證詞當中。

部分媒體則報導稱，有10人喪命，嫌犯的犯案動機仍不明。豪登省警方發言人穆里迪利（Brigadier Brenda Muridili）告訴法新社：「10人死亡，我們還不清楚死者身分。」

當局稱傷者都被送往醫院救治。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

社會不安升溫！專家提醒「防身重在脫身」不在對抗

北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意

曾直面槍擊…北教大副教授揭「僵住」真相：大腦拼湊不出這慘況

「北捷刀魔」張文奪3命墜樓亡 檢警23日解剖釐清死因

