快訊》又有熱帶低壓生成 可能成颱 最新路徑曝

中央氣象署資料顯示，位於菲律賓附近海面的熱帶擾動，今天（5日）上午8點增強為熱帶性低氣壓，未來有可能發展為今年第28號颱風「洛鞍」，路徑將通過菲律賓中南部並進入南海，對台灣的天氣沒有影響。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，位於菲律賓東方海域的熱帶低壓，進入南海可能逐漸減弱、消散，生成颱風的機率偏低，此外也因為它的位置夠南邊，水氣北上的幅度相當有限，因此對台灣沒有太大影響。

至於近日天氣，氣象署表示，明、後天（6、7日）東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大；水氣進一步減少，各地大致晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周一（8日）東北季風增強，北台灣轉涼，迎風面水氣增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，降雨機率高，其他地區多雲到晴。

