快訊》又濕又冷！北北基大雨特報 持續到早上

受到東北風影響，氣象署發布大雨特報，21日晚上到22日上午，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。另21日下午至22日晚上新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

氣象署21：40發布大雨特報，基隆北海岸、台北市山區、新北市山區有局部大雨發生的機率。另東北風明顯偏強，氣象署針對新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣發布陸上強風特報（黃色燈號），時間為21日到22日晚上。

