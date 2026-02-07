快訊／又濕又冷！4縣市大雨特報 一路下到明早

記者柯美儀／台北報導

4縣市大雨特報。（圖／氣象署）

今（7）日寒流報到，各地氣溫明顯驟降，此外，受東北季風影響，部分地區有局部大雨發生的機率，氣象署於14時5分發布大雨特報，提醒4縣市雨勢將持續到明日清晨。



＊大雨：基隆北海岸、宜蘭縣山區、花蓮縣山區

氣象署表示，今日寒流南下，中部以北、宜蘭及花蓮天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區有短暫雨，花東地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，而晚間南部地區亦有零星短暫雨。

溫度方面，氣象署指出，北部及宜蘭清晨約16至18度，越晚越冷，其他地區高溫也會下降，中部、台南及花東高溫約20至23度，高屏約27度，預計到了晚上，台南以北及宜蘭低溫約12至14度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，南部及花東約15至16度。

氣象署提到，若溫度與水氣條件配合，今晚起南部、台東3000公尺以上，竹苗、中部、花蓮2500公尺以上，桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率。

