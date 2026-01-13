快訊／又要飆了？南亞科發佈重大訊息

財經中心／師瑞德報導

記憶體大廠南亞科（2408）今日（13）發布重大訊息公告，為因應營運需求及提升產能競爭力，公司正式通過採購案，斥資新台幣16.29億元取得一批廠務設備。這項大手筆的設備採購計畫，顯示出南亞科對於未來市場需求與技術升級的積極布局，消息一出隨即引發科技產業與法人圈的高度關注。（圖／翻攝自南亞科網站）

記憶體大廠南亞科（2408）今日（13）於公開資訊觀測站發布重大訊息，公告取得一批廠務設備。根據公司申報資料顯示，本次交易總金額高達新台幣16.29億元，係依照公司內部核決權限辦理，旨在購置生產所需之相關設施。

交易金額逾16億 採比價與議價程序辦理

本次公告之交易事實發生日為 2026年1月13日，標的物為「廠務設備一批」。交易相對人為「野村微科學工程股份有限公司」，南亞科在公告中說明該廠商與公司並無關係人關係。關於交易之決定方式，南亞科說明係採用比價及議價程序，並以各廠商提供之報價單作為價格決定之參考依據。

落實資產取得程序 依訂單條件辦理付款

南亞科在公告中說明，本次取得設備之法源依據為「公開發行公司取得或處分資產處理準則」。相關交付與付款條件，均將依據雙方簽署之訂單條件辦理。此筆大額採購案已依本公司核決權限規定完成決策，正式列入公司資產取得計畫。

