快訊／又要飆了？南亞科發佈重大訊息
財經中心／師瑞德報導
記憶體大廠南亞科（2408）今日（13）於公開資訊觀測站發布重大訊息，公告取得一批廠務設備。根據公司申報資料顯示，本次交易總金額高達新台幣16.29億元，係依照公司內部核決權限辦理，旨在購置生產所需之相關設施。
交易金額逾16億 採比價與議價程序辦理
本次公告之交易事實發生日為 2026年1月13日，標的物為「廠務設備一批」。交易相對人為「野村微科學工程股份有限公司」，南亞科在公告中說明該廠商與公司並無關係人關係。關於交易之決定方式，南亞科說明係採用比價及議價程序，並以各廠商提供之報價單作為價格決定之參考依據。
落實資產取得程序 依訂單條件辦理付款
南亞科在公告中說明，本次取得設備之法源依據為「公開發行公司取得或處分資產處理準則」。相關交付與付款條件，均將依據雙方簽署之訂單條件辦理。此筆大額採購案已依本公司核決權限規定完成決策，正式列入公司資產取得計畫。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
告別燒錢時代！台首家獲利純網銀 LINE Bank 開業4.7年、單月大賺千萬
找工作還能領1萬！「天天抽萬元」 轉職紅包領取攻略大公開
錢變多了！央行公布12月準備貨幣日均7.26兆 單月大增781億元
可惜了！謝金河見雷虎飆150 怒轟在野黨「擋軍購＝殺死產業」
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 5 小時前 ・ 1
金價一路飆到4600美元！專家看「這檔悲情股」有望谷底翻身：漲最多的不是電子股了
伊朗爆發大規模示威，民眾訴求推翻最高領袖哈米尼的神權統治，德黑蘭當局則啟動鎮壓，國際局勢不穩也造成金價飆漲。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人Youtube頻道指出，今天台股漲幅最多的不是電子股，而是與金屬相關的電纜，更點出一檔近年表現不佳的股票，可能有望接棒大漲趨勢。蔡明彰表示，伊朗在去年6月與以色列戰爭後，貨幣就大幅貶值約40%，造成國內黑市瘋搶美元，通......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 7
兩樣情！台塑2025年虧損擴大至百億元 僅南亞、台塑化賺錢
台塑（1301）繼2024年迎來史上第一次不賺錢的冰河期後，今（12）日公告2025年歸屬母公司稅後淨損100.5億元，每股虧損1.58元，較前年虧損0.2元擴大，台化（1326）也由盈轉虧，每股虧損0.94元；台塑化（6505）以及南亞（1303）則分別繳出每股盈餘1.04元以及0.57元成績，並較2024年增加。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 22
群創狂飆被列處置股能繼續漲？ 李永年曝1條件...
群創從13元漲到最高23元，讓許多投資人對於面板股重拾信心，交易量暴增，甚至有分析師直指群創有望成為今年最大黑馬飆股，連日驚驚漲讓它被列為處置股，資深分析師李永年表示，群創有機會但不至於像記憶體這麼瘋...華視 ・ 1 天前 ・ 5
目標價喊出48元！「線纜大廠」利多助攻獲投信瘋搶11天 再斥資2.2億小買封測龍頭逾百張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（12）日終場收在30,567.29點，漲幅0.92%、漲278.33點，據證交所籌碼動向，投信賣超99.67億元，觀察買超個股...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 3
航運族群深陷綠海！貨櫃三雄帶頭下沉、新興重摔半根 唯「這5檔」見紅撐盤
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（13）日以30,630.86點開高震盪，最高來到30,973.85點，截至上午10點40分，仍保持上漲走勢，不過航運族群盤...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1
一圖看》記憶體大缺貨！大廠毛利率飆破60% 超車台積電
[Newtalk新聞] 記憶體市場正面臨嚴重的「地獄級」缺貨危機，隨著人工智慧（AI）技術的快速發展，對高階記憶體的需求大幅增加，推動市場價格飆升，供應鏈緊張情況日益嚴重。三星、SK海力士等主要記憶體廠商的產品價格，預計在2026年將出現大幅度的漲幅，供需失衡問題引發產業高度關注。 分析師葉俊敏指出，此波缺貨現象恐將持續至2027年底。以下是分析師解析產業現象完整內容： 首先，市場供需失衡是此次缺貨的關鍵。AI模型對高階記憶體的依賴日益增加，尤其是在雲端服務商加大資本支出下，預計2026年需求將年增45%。價格方面，2026年DRAM價格將有84%的年增幅，顯示市場價格飆升壓力非常大。 此外，整體庫存極低，成品庫存僅約4至5週，供應鏈幾無緩衝空間。供給端方面，原廠產能高度集中於高頻寬記憶體（HBM），非HBM DRAM產能受限，進一步加劇記憶體短缺。 面對嚴峻的缺貨與價格壓力，記憶體廠商已調整策略，以「60%毛利率」作為定價底線，三大廠商將以高毛利率維持利潤，形成新常態，高於台積電。 綜合來看，此次記憶體「地獄級」缺貨是多重因素疊加結果，需求驅動與供給限制共同推升價格與缺貨。市場預計此新頭殼 ・ 1 天前 ・ 6
銀樓黃金價格首破萬八！史上最高 他花5萬買金條變91萬元
中東局勢再起波瀾，伊朗政治不確定性升高，避險資金大舉湧入黃金市場，推升金價再寫歷史新高，國際金價一度衝上每盎司4,610美元，改寫歷史紀錄；國內黃金價格同步狂飆，銀樓牌告價每錢突破18,220元，同樣創下史上新高。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 121
被列處置仍噴漲停！「這檔面板股」傳獲低軌衛星封裝訂單上攻 群聯、環宇-KY飆半根
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（8）日台股加權指數盤中上看30,681.99點，多檔個股衝高，尤其遭列處置的29檔上市櫃個股中，矽光子族群的光焱科技（7728...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
一表看13家金控去年大賺5863億元創史上次高 富邦金蟬聯17年獲利王
3家上市金控2025年12月以及全年獲利12日全數出爐！其中10家獲利正成長，8家創史上新高，單月受壽險業大幅提列外匯價格準備金 導致整體金控只賺258餘億元；累計全年（不計新光金）獲利為5863億元，還較去年小幅增加1.55%，是創下金控史上第二高紀錄。《Yahoo股市》一次彙整13家金控獲利排名洗牌及成長率表格一次看，富邦金（2881）上月只小賺1億多，仍連17年蟬聯每股獲利王。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
首檔「8字頭」千金股來了！股王信驊飆至8,240元 寫台股新紀錄
股王、全球最大遠端伺服器管理晶片製造商信驊（5274）今（12）日在買盤湧入推升下，盤中一舉飛越8,000元整數關卡，最高來到8,240元，勁揚575元、漲幅7.5%，續寫台股新高紀錄，終場收在8,055元，漲幅收斂在5%左右。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 9
轉單來了 3大成熟製程廠受惠
台積電持續調整成熟製程產能配置，供應鏈觀察，這波調整不僅反映先進製程與先進封裝資源快速集中，也實際帶動成熟製程需求外溢，業者看好，受惠者將以8吋平台、車用與工控長單客戶基礎較深的業者最為明顯，也讓台灣三大成熟製程廠成為主要承接者。隨著設備移轉、產線整併與實際客戶轉單陸續發酵，世界先進、聯電與力積電今年起營運動能明顯受惠。工商時報 ・ 1 天前 ・ 1
台積電美國廠毛利率僅8％ 真能再蓋5座廠？最大挑戰曝光
紐約時報披露，台美對等關稅快談妥，台灣拿到比照日韓的15%稅率，但條件之一是台積電加碼赴美投資，再蓋五座晶圓廠，涵蓋成熟與先進製程。即便台美政府尚未公開最終結果，但台積電加速赴美已成不可逆的趨勢，這也讓外界憂心毛利率與利潤受到衝擊，先前才有研調機構算出美國廠的毛利率僅8%，人力與折舊成本皆比台灣廠高出一大截。中時財經即時 ・ 8 小時前 ・ 21
台積電法說前還能追高？揭台股狂歡背後「外資一動作」要小心了 專家：這時機再加碼
台股近日漲勢猛烈，在台積電等電子股領軍下指數連連創新高，今（12）日收在30567點，坐穩3萬500點大關。而台積電法說會在即，投資人是否適合進場追高，財經專家阮慕驊與台灣金融培訓協會理事長林昌興在節目《財經一路發》指出，在外資減碼趨勢下，建議投資人打「兩手策略」，等到一時機再加碼。阮慕驊表示， 今年來台股一路猛漲，可是在歡樂氣氛中，他個人覺得感受到了一絲絲......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 2
低軌衛星跟AI一起噴！台積電炸264.4億霸榜 這檔「HDI龍頭」緊跟噴126.4億成交額
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導受美股全面收紅、英特爾股價走強帶動，台股今（12）日早盤氣勢如虹，加權指數開高走高，盤中一度大漲近400點、最高來到3068...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
神山營收報喜！台積電1705元追平天花板價 專家看多
神山2025年營收寫下史上最旺！台積電（2330）2025年營收寫下歷史新高，股價也用行動回應。今（12）日盤中一度大漲25元，衝上1,705元，追平史上最高價，市值同步站上44兆元關卡，外資紛紛調高目標價，最高2400元，我國專家則認為「2100元」不是夢，但隨著神山法說會即將登場，會後恐有「利多出盡」賣壓。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
國安基金宣布退場！台股無懼再刷新高/加密貨幣要繳稅？2026稅制大翻修/信驊噴上8000元大關 股王天花板再抬高｜Yahoo財經掃描
美國股市在晶片股強勢領漲下，買盤回流推升四大指數全面走高；道瓊工業指數上漲1.08%，標普500指數上漲0.93%，費城半導體指數勁揚2.58%，三指數齊刷歷史新高，而那斯達克指數也有上漲1.18%的強勢表現。 科技股方面，晶片族群成為主角，英特爾是最大亮點，在總統川普透露與執行長陳立武進行一場「非常棒的會面」後，政策想像空間升溫，激勵股價大漲10.8%；半導體設備廠科林則獲投資機構調高目標價，反映先進製程與AI投資需求仍具能見度，股價勁揚8.6%；電動車族群方面，特斯拉股價上漲2.11%，帶動科技股氣氛回溫，台積電ADR同步上漲1.77%，也替台股續攻增添想像空間。 亞股今日表現偏多，日股今日休市，韓股漲0.84%，持續創下歷史新高，港股走強1.44%，上證指數同樣上漲。 台股今（12）日開高，盤中一度觸及30,681.99點創高，終場上漲278.33點收30,567.29點，成交值6,040.12億元；權王台積電(2330)受ADR走強激勵，盤中追平歷史高點1705元，穩住多頭節奏，股王信驊(5274)更噴上8,000元天花板助攻指數續寫高位。盤面資金輪動明顯，記憶體族群續吸引買盤搶進，南亞科(2408)、凌航(3135)亮燈漲停，群聯(8299)走揚；題材股則由低軌衛星與PCB接棒發燙，多檔刷出紅燈，成為今日盤面最吸睛的攻勢焦點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 7
國安基金高歌離席台股明恐大跳水？2股市專家：回檔300點仍屬合理範圍
國安基金12日宣布自即日起停止執行安定市場任務，終止279天史上最長護盤，也讓一票網友擔憂明天台股開盤會大跳水，不過第一金投顧董事長黃詣庭和資深證券分析師呂漢威受訪時皆表示，國安基金角色在於穩定市場而非帶動多頭，退場更多影響的是投資人心理層面；在基本面未轉弱、內資承接力道仍在的情況下，即便明日台股開盤出現0.5%至1%以內的震盪，也就是跌300點，皆屬正常修正。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前 ・ 12
這檔2025年營收3790億！改寫史上第四高 八大公股豪擲11.5億入袋5948張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（01/05～01/09）勁揚939.15點，收在30288.96點，週漲幅3.20%。貨櫃三雄大哥長榮（2603）受惠全球運費走揚...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
工程師和醫師都被超車！最賺行業曝光 月薪直衝「7」字頭
主計總處今（12）日公布11月工業及服務業薪資統計，去年1至11月全體受僱員工經常性薪資平均為47,837元，較上年同期增加3.09%，寫下近26年來同期新高。從產業別觀察，11月平均薪資水準最高的前三大行業，依序為金融及保險業（70,840元）、出版影音及資通訊業（69,579元），以及電力及燃氣供應業（65,949元）。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 1