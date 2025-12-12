快訊／反公務員年改「表決大戰」！藍白人數輾壓 60：48票三讀通過

記者楊士誼／台北報導

反公教年改在藍白人數優勢下，再次三讀通過。（資料照／記者楊士誼攝影）

在野黨推動「公務人員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」、「公立學校教職員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」等，今（12）日上午立法院長韓國瑜召開協商，決定於下午處理年改兩案，處理完畢後院會即休息。稍早公務人員退休資遣撫卹法以同意票60票、不同意票48票，在藍、白兩黨人數優勢下通過。

根據國民黨修法版本，此次修法重點在於退休「所得替代率」不再調降，且退休所得依在職人員調薪而調整，或按「消費者物價指數」累計成長率調整。其中國民黨部分修正草案更主張，將所得替代率不再調降之日期，回溯至2024年1月1日起。

廣告 廣告

銓敘部長施能傑日前則表示，現在就是不足額提撥，即便沒有停止調降，年金也會在民國138年破產。而再往前停止調降，將提早3、4年破產。另外，現在設計是退休者跟著CPI走，但如果把跟著現職人員調薪，他建議「真的不可行、也不應該」。如果要隨CPI走又跟著現職人員調薪，那更是讓離退的人反而調的比現職人員還高，這是更不應該的。

更多三立新聞網報導

4大超商雙12優惠「咖啡買12送12、霜淇淋買1送1」

不是遲到是進不去！韓國瑜喊：奧運金牌動作這麼慢？ 李洋高EQ回應

彰化人記得儲水！12/16停水23小時「影響8萬戶」 範圍一次看

藍白狂推爭議法案 賴清德明邀51綠委便當會商討攻防

