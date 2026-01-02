快訊／受連日降雨影響 台7甲線35.9K路段坍方封閉

台7甲線35.9公里（米摩登路段）發生嚴重上邊坡坍方（圖／東森新聞）





受東北季風及連日降雨影響，台7甲線35.9公里（米摩登路段）於近日發生嚴重上邊坡坍方，大量土石崩落約1,000立方公尺，造成道路完全阻斷，目前已實施緊急性封閉管制。



公路局東區養護工程分局獨立山工務段已立即派搶修人員及機具進駐現場待命。同時，已同步通知相關觀光旅宿業及客運業者此一狀況。此外，因坍方路段有電桿倒塌，已通報台灣電力公司進行斷電作業。



考量現場仍有持續性坍方及落石狀況，搶修作業刻正進行，預計於今（2）日16時搶通。惟實際開放通行時間，將視現場土石清理進度及邊坡穩定狀況而定，不排除提前或延後開放。



公路單位再次呼籲所有用路人，近期山區道路受連續大雨影響，地質不穩定性高，極易發生坍方、落石，路況難以預測。請務必避免進入山區道路，行前請持續關注最新道路管制資訊，並提早規劃行車路線及備妥應變措施，以避免受困或滯留。搶通所需時間將視災情規模而定，敬請用路人配合管制。

