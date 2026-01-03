快訊》古天樂爆住院最新病況曝光 驚喜宣布下周來台

古天樂將來台宣傳《尋秦記》。（華映提供）

古天樂監製並主演的經典IP續作《尋秦記》電影版，由港劇的原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，片商華映娛樂今（3日）也宣布「項少龍」古天樂和「烏廷芳」宣萱將於下週四（8日）、五（9日）來台出席在台北松仁威秀泰坦廳舉辦的4場影人活動，這也是古天樂繼2014年宣傳《竊聽風雲3》後，相隔12年來台宣傳電影。

《尋秦記》自去年12月31日在香港上映以來票房開佳績，首日港澳開片票房以1130萬（約4560萬台幣）票房佳績，刷新香港電影史上首日開片票房紀錄，大陸上映3天票房亦突破1.2億人民幣（約5.4億台幣），其後上映連續兩日，港澳單日票房均突破千萬，累計票房迅速衝破2000萬，今上映第4天，3日中午12時，港澳累計票房已達3100萬港幣（約1.2億台幣）。

飾演烏廷芳的宣萱也將一同來台宣傳。（華映提供）

電影上映後，掀起一股集體回憶熱潮，主創團隊也勤跑宣傳活動向觀眾報喜致謝，，不過古天樂昨日因身體不適住院，缺席部份路演活動，今日隨即在深圳站行程中歸隊現身，精神回復不少之餘更不忘發揮幽默本色，他向觀眾笑言：「昨天古代有點事要處理，所以回去一下，現在搞定了就回來了。」更即場打趣補充：「今日就輪到林峯有事處理要返古代！」《尋秦記》將於1月9日在台上映。

