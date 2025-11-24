快訊/「古寶無患子」也出事！蘇丹紅12業者「18化妝品」結果曝:濃度極高

記者簡浩正／台北報導

國內爆出化妝品中含有禁用色素「蘇丹4號」，衛福部已通知12家化妝品業者預防性下架。（圖／食藥署提供）

國內爆出化妝品中含有禁用色素「蘇丹4號」，衛福部長石崇良昨表示已通知12家化妝品業者預防性下架，並由地方衛生局進一步調查。食藥署今（24）日公布初步結果，12家化妝品業者18項產品使用檢出蘇丹4號，包括歐萊德女用養髮液（批號5201）、慶生堂化粧品股份有限公司代工的古寶亮澤修護潤唇膏 (批號125D12，委託業者：無患子生技開發有限公司)等，使用到來自新加坡的違法原料，且檢驗濃度結果「極高」，被食藥署認定明顯是摻偽假冒的詐欺行為。食藥署表示，涉違反化粧品衛生安全管理法第6條規定，依同法第22條，可處新臺幣2萬元至500萬元罰鍰，並得按次處罰。

石崇良昨出席第七屆台灣藥學聯合學術研討會時說明，目前食藥署已進行流向盤查，初步鎖定有14家業者，扣除掉2家是代理，剩下12家國內化妝品業者。目前已通知這12家業者預防性下架，同時由地方衛生局進一步調查，陸續進行檢驗中。預計第2批檢驗會在今日有初步結果。

食藥署今日傍晚發布部分化粧品使用到「紅色複方」問題原料之產品清單及問題原料與產品檢驗結果新聞稿。副署長王德原說明，針對日前新加坡 Campo Research (Campo Cosmetics) Pte. Ltd. 生產之「紅色複方 (Campo Siddha Vepuvillai Karushalai Yenai)」原料涉含有禁用色素一案，今(24)日公布原料進口商「亦鴻企業有限公司」下游使用該問題原料的14家國內業者，扣除1國外業者及1原料出口商共12家及其18項產品。

另，食藥署同時公布抽驗問題原料與產品之定量檢驗結果：問題原料批號2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10檢出禁用色素蘇丹4號之結果依序為1,177 ppm、1,151 ppm、1,486 ppm；綠藤生物科技股份有限公司「專心護唇油-莓紅版」批號M25062702、M25073001、M25100701檢出結果依序為48 ppm、50 ppm、54 ppm。

食藥署展現積極查察不法之決心，主動「價購」有疑慮產品，並同步由國家實驗室在第一時間即積極開發及建立化粧品中蘇丹色素檢驗方法，採用高靈敏的液相層析串聯質譜儀(LC/MS/MS)進行檢測，並以同位素內部標準品法進行定量分析，以克服化粧品複雜基質對精密質譜分析衍生的基質效應，避免定量數據的誤差，而針對含高量禁用色素的問題原料，輔以液相層析儀(LC)進行高濃度定量分析，以確認檢驗方法定性及定量準確性。

王德原說，針對「亦鴻企業有限公司」輸入之含高濃度禁用色素化粧品原料，疑涉以禁用蘇丹色素攙偽假冒，食藥署秉持揭弊精神，主動向檢調提供關鍵事證，與司法單位共同打擊源頭不法，全面封堵問題原料再度流入市面。檢出禁用色素蘇丹4號之違規產品，涉違反化粧品衛生安全管理法第6條規定，依同法第22條，可處新臺幣2萬元至500萬元罰鍰，並得按次處罰，由所轄衛生局進行後續裁處；不合規定產品依同法第16條至第18條規定，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，並應即通知販賣業者，於主管機關所定期限內回收市售違規產品，並沒入銷毀之。

使用檢出蘇丹4號問題原料批號：2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10產品清單。（圖／食藥署提供）

食藥署說明，將持續進行清查作業，以確保問題產品不得再流入市面。後續相關資訊，包含問題產品清單、化粧品中蘇丹色素檢驗方法及可執行化粧品蘇丹色素檢驗的實驗室名單等，皆已公布於食藥署「化粧品輸入原料含禁用色素專區」（網址：http://www.fda.gov.tw/TC/site.aspx?sid=13493），供各界查詢。

食藥署提醒民眾，若已購買到清單所列之疑慮產品，請立即停止使用，並可向原購買廠商辦理退換貨。若使用後出現皮膚紅腫、搔癢等異常過敏反應，應立即停用並尋求皮膚科醫師診治。

