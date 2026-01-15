快訊／只差2.69%落敗！林俊憲發聲：會支持陳亭妃

對此林俊憲回應，是自己努力不夠，後續會支持陳亭妃。（圖／東森新聞）





民進黨台南市長初選結果今（15）日午間揭曉，台南市長初選人包括立委陳亭妃和林俊憲，如今結果出爐陳亭妃險勝林俊憲，兩人僅差約2.7個百分點，對此林俊憲回應，是自己努力不夠，後續會支持陳亭妃。

林俊憲今日受訪表示，接受並尊重初選結果，同時要向所有的支持者、競選團隊、伙伴和戰友們表達感謝與抱歉，是自己努力不夠讓大家失望，但是未來選戰有更重要的任務，在接下來的2026大選她也會支持陳亭妃，強調選戰是團體戰，也許需要一段時間磨合，但是「民進黨的團結，才能打贏市長的選舉」，自己也會盡力幫忙。

林俊憲也向支持者喊話，「大家不要失望，讓我們繼續一起愛台南，為台南來打拚，只要我們團結努力，讓台南成為守護台灣民主自由最重要的堡壘。」

根據民進黨公布的最終民調結果顯示，陳亭妃以60.85%贏過林俊憲58.16%，兩人僅差約2.7個百分點，也代表陳亭妃即將代表民進黨出戰台南市長選戰，預計將在下週正式提名，這也是陳亭妃第六度對決國民黨立委謝龍介。