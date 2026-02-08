快訊／叫我勝選女帝！ 高市帶領自民黨獨力拿下2/3席次、創空前紀錄

日本首相高市早苗2月8日在東京的自民黨競選總部，對自民黨的大勝做出反應。路透社



日本放送協會（NHK）報導，日本首相高市早苗所率領的日本自民黨，已經在週日（8日）的國會改選中寫下日本憲政史的空前紀錄，獨自一黨拿下日本國會眾議院的三分之二絕對多數。這場高市早苗的冬季閃電戰，最終以她的史詩級壓倒性勝利作結。

NHK在當地時間週一（9日）凌晨1時許報導說，包括小選區以及比例代表制，自民黨已經確定在465席的日本眾議院拿下311席，超越自民黨前總裁中曾根康弘在1986年創下的300席同黨紀錄，也超越2009年日本民主黨在鳩山由紀夫帶領下獲得308席的歷史最高紀錄。

而且，無論是中曾根康弘在1986年創下的紀錄，或是鳩山由紀夫2009年的紀錄，當時的日本眾議院都是480席，比目前多15席。就比例意義而言，高市早苗更是遠遠打破了中曾根康弘或鳩山由紀夫的大勝紀錄。

與自民黨聯合執政的日本維新會也已經確認當選31席，兩黨合計的342席，除了輕鬆跨越重大修法所需的310席三分之二門檻，也幾乎是不給在野黨留下活路。

最主要的在野黨中道改革聯合黨僅有41席確認當選，另一在野黨國民民主黨25席確認，共產黨3席。在意識型態上與執政聯盟接近、右翼的參政黨議席已經大幅躍進到12席。

與此同時，尚未確認的議席還有30席，而在自民黨選情迅猛的局面下，幾乎可以確定將取得更多席次，繼續創造出猶如漫畫情節的新高門檻。

00:06發稿

00:19更新（更新議席已創空前紀錄、獨力取得三分之二超級多數）

