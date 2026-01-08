快訊／台中也跟進！盧秀燕：115年度起國中小午餐免費 21.4萬學生受惠

記者潘靚緯／台中報導

台中市長盧秀燕今宣布，台中市國中小學營養午餐，自115年度起全面免費。(圖／台中市政府提供)

繼台北市拍板國中小全面免費營養午餐之後，六都之一的台中是否跟進，引起家長熱烈討論。台中市長盧秀燕今(8)日上午10時臨時舉行記者會，宣布115學年度開始，台中市公立國中小免費實施營養午餐政策，強調「再窮不能窮孩子、不能苦教育」。初步統計，115學年度公立小學國中預計有21.4萬學生受惠，財政將增加25到30億元支出。

台中市長盧秀燕指出，自己非常重視教育，台中市教育預算都是六都第一名，免費營養午餐也補助弱勢學生，免費營養午餐應該視為教育一環，即使台中市財政辛苦，但「該做還是要做」，決定由政府來供應。

市府認為，相關經費與配套已完成評估，以目前年度預算規模來看，相關新增經費屬可控範圍，未來將整合現行補助機制，確保學生用餐品質不因政策而降低，以「有增無減」原則滾動檢討。

