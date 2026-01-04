快訊／台中人注意！明大停水9小時「上午8:30就沒水」 影響區域曝光

記者林意筑／台中報導

台中市南區明日部分區域將停水或降壓。（示意圖／資料照）

台灣自來水公司發布停水公告，明（5）日起上午8時30分起，台中市南區將辦理「汰換管線工程」、「路口制水閥更新」及「沿線用戶停水改接」，有部分區域停水或降壓，提醒民眾記得盡早儲水。

台灣自來水公司停水通報指出，為了辦理「南區南平路等汰換管線工程」路口制水閥更新、沿線用戶停水改接，將於115年1月5日（星期一）上午8時30分至下午5時，實施間歇性暫停供水施工。

停水區域包含，南區五權南路、五權路、南平一街、南平路、和昌街、建成路、復興路三段、復興路二段、忠明南路、文林街、新和街、永和街、福中街、福南街、福和街、福平街、福德街、福新街、福東街、美和街、美村南路、美村路二段、高院路。屆時敬請自來水用戶配合儲水備用，造成用水不便之處，懇請見諒。

