快訊／台中以北下探10度！18縣市低溫特報 15縣市陸上強風

中央氣象署發布低溫特報、陸上強風特報。（本刊資料照）

中央氣象署下午更新低溫特報，18縣市低溫特報包含8縣市非常寒冷的橙色燈號，慎防持續10度左右或以下氣溫發生的機率；另外，氣象署也對15縣市發布陸上強風特報。

中央氣象署今（2日）16時28分發布低溫特報，強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今下午至明（3日）晚局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

中央氣象署發布低溫資訊。（翻攝自中央氣象署官網）

中央氣象署提醒，預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節。

非常寒冷的橙色燈號範圍為新北、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、宜蘭有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；寒冷的黃色燈號為基隆、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮、金門有10度以下氣溫發生的機率。

中央氣象署發布陸上強風特報。（翻攝自中央氣象署官網）

中央氣象署16時32分發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，今日下午至明日晚上新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣、台南、屏東、花蓮、台東、澎湖、連江局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。

陸上強風特報黃色燈號範圍包含新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣、臺南、屏東、台東、花蓮、澎湖、連江。氣象署提醒在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品。

