快訊／台中傳巨響！60歲婦人墜樓倒臥血泊中⋯當場死亡 警拉封鎖線採證

記者林意筑／台中報導

台中市北區太原路驚傳墜樓事件！今（7）日下午2時許，有名60歲婦人因不明原因從某處高樓墜落，巨大聲響吸引民眾紛紛外出查看，見婦人倒臥在血泊中，嚇得急忙通報警消人員。救護人員獲報趕抵時，發現婦人已無生命跡象，經評估確認當場死亡，未送醫。遂交由轄區警方處理後續，警方已封鎖現場進行採證，至於死者身分及墜樓原因，仍待警方進一步調查釐清。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

