快訊／台中傳槍響！疑茶行遭尋仇 槍手已到警局自首

今5（日）上午10點多，台中市太平區中山路三段突然傳出槍響，疑似是一間茶行遭尋仇開槍，警方獲報後立刻趕往現場處理，槍手犯案後已自行到警局自首。

附近民眾表示，當時聽到像鞭炮的聲音，還有人在路邊疑似看到彈殼。員警到場後拉起封鎖線，並對這名嫌犯進行筆錄問訊，釐清犯案動機。

太平分局表示，於今（5日）上午10時6分許接獲報案稱，中山路三段某茶行有1男子以不明槍枝射擊大門後隨即逃逸，立即啟動快打警力前往處置，迅速封鎖現場及調閱相關監視器，所幸商家未營業無人受傷。

涉案少年(未成年、97年次)自知難逃法網遂至本局第四分局投案，經側面瞭解少年與茶行人員日前酒後有糾紛，心生不滿遂持槍洩憤。少年辯稱涉案槍為已故友人所有，目前太平警方依法帶返偵辦，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毀損罪移送少年法庭偵辦，將持續針對相關涉案動機與槍枝流向進行溯源調查。

太平分局分局長李珏民表示，對於任何暴力不法行為，警方絕不寬貸，必定迅速查辦、依法究責，以維護市民生命安全與社會秩序，展現警方打擊犯罪的決心與行動力。

