快訊／台中北屯無預警大停電！多里陷入黑暗 民眾看診克難手電筒照明

記者陳佳鈴／台中報導

有民眾正在診所內看診，室內瞬間一片漆黑。現場醫護人員緊急應變，醫師甚至被迫拿出手電筒照明才能繼續完成診察與配藥作業。（圖／民眾提供）

台中市北屯區於今（29）日晚間無預警發生大規模停電，受影響範圍廣泛，包括軍功里、和平里、舊社里及廍子里等多處重要生活圈，瞬間陷入一片漆黑，引發地方民眾恐慌與不便。

根據地方居民回報，停電發生時並無任何徵兆，路燈、住家與商業設施電力全數中斷。目前已知受影響區域包含「軍功里、和平里大範圍民宅與街道停電，以及舊社里、廍子里亦有局部至大範圍斷電情況。」

北屯區於今（29）日晚間無預警發生大規模停電，受影響範圍廣泛，包括軍功里、和平里、舊社里及廍子里等多處重要生活圈。（圖／民眾提供）

停電發生時，更有民眾正在診所內看診，室內瞬間一片漆黑。現場醫護人員緊急應變，醫師甚至被迫拿出手電筒照明才能繼續完成診察與配藥作業。現場畫面顯示，病患在微弱的燈光下等待，醫療服務被迫在極端克難的環境下維持營運。

廣告 廣告

台電公司目前已接獲通報並派員趕往現場緊急搶修，關於詳細的停電原因仍有待進一步調查釐清。

更多三立新聞網報導

現世報？！家暴男打老母「斷手腳」強行出院 半夜遇移工慘遭刺殺奪佛牌

吃花生不如喝花生醬！「1吃法」不但可瘦身還治便祕

男模張越河爆性侵！女大生發聲了：淚訴遭強壓強吻 被告後反咬態度大變

台中跨年3大活動齊發！分階段加密班距 最強跨年疏運系統1次看

