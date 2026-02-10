快訊／台中墜樓意外！28歲女租屋處墜地無生命跡象…送醫搶救中

記者吳泊萱／台中報導

台中北屯區發生墜樓意外，28歲女子無生命跡象送醫搶救。（示意圖／資料照）

台中市北屯區發生墜樓意外，今日（10日）傍晚5時許，一名28歲謝姓女子突然從高樓墜落，當場失去生命跡象，被送往醫院搶救，詳細案發原因仍有待警方調查釐清。

台中市消防局於今日傍晚5時45分獲報，文心路四段發生墜樓事故，一名28歲女子從租屋處頂樓墜落，消防隊員到場時，謝女已無生命跡象，被送往中國附醫搶救。目前警方已聯絡家屬到院確認身分，詳細事故發生原因仍有待釐清。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

