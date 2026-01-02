快訊／台中大樓夫妻吵架 妻竟點火「燒棉被」23層住戶深夜逃生

記者陳佳鈴／台中報導

年約30歲的賴姓女子疑因情緒失控，竟將棉被等易燃物拖進廚房點火引燃，濃煙瞬間瀰漫屋內。（圖／翻攝畫面）

台中市北屯區一棟 23 層樓高的社區大樓，今日（2日）凌晨驚傳火警！一對夫妻在室內發生激烈爭執，年約30歲的賴姓女子疑因情緒失控，竟將棉被等易燃物拖進廚房點火引燃，濃煙瞬間瀰漫屋內。所幸大樓自動撒水系統及時啟動撲滅火勢，才未釀成大規模災難，驚動整棟百名住戶深夜驚魂逃生。

台中市消防局於今凌晨 0 時 52 分接獲報案，指稱大連西路一處社區發生家庭糾紛，且屋內傳出刺鼻燒焦味。警消不敢大意，立即出動文昌、水湳及四平分隊，派遣8車22人火速趕抵現場。

警消抵達時，發現起火點位於住戶廚房，煮東西的瓦斯爐上方就放著一條棉被，濃煙引發大樓警報。幸好該社區消防設備運作正常，火勢在延燒前已被自動撒水系統成功壓制。

救護人員現場發現賴女意識尚清楚，但疑似有服用藥物情況，導致肢體無力，隨後由救護車送往醫院觀察治療。雖然火勢及時撲滅未造成人員傷亡，但賴女在集合住宅內點火的行為已嚴重威脅公眾安全，全案訊後將依「公共危險罪」移送台中地檢署偵辦。

