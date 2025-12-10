快訊／台中大甲驚傳砍人！31歲男遭友「刀割、槍擊」滿身傷濺血送醫

記者林意筑／台中報導

王男疑似遭友人攻擊，造成右手、額頭被利刃割傷，背部甚至出現遭不詳彈丸擊中的瘀傷。（示意圖／資料照）

台中市大甲區驚傳砍人事件！昨（9）日深夜10時許，31歲王男疑似遭友人攻擊，造成右手、額頭被利刃割傷，其中右臂有道14公分長傷口，傷勢嚴重現場血跡四濺，經送醫治療後無生命危險，事後轄區警方獲報前往，但現場人員均已離開現場，目前正調閱監視器畫面追查嫌犯中，至於案件詳情有待進一步調查釐清。

據了解，昨日深夜10時37分許，王男因不明原因遭友人持刀攻擊，造成額頭、手臂嚴重受傷，當場血流如注，背部上也有疑似遭不詳彈丸擊中的瘀傷，台中市消防局獲報後派遣人員前往救援，發現男子右手臂上有道14公分長、3公分寬的刀傷，經初步包紮後立即將其送至大甲光田醫院治療，所幸無大礙。

事後警方獲報前往處理，王男向警方供稱遭朋友砍傷。對此大甲警分局說明，昨晚員警獲報後趕抵現場但現場已無人在現場，目前已組成專案小組調閱監視器追查，並掌握涉案犯嫌身分及使用車輛，已於今日上午將2名犯嫌逮捕到案，同時起獲犯案刀具及空氣槍各1把，至於案件詳情仍在釐清中，全案依恐嚇及傷害罪移送台中地檢署偵辦。

